Amasya’da zincirleme kaza: 3 yaralı

Suluova ilçesi Kayadüzü mevkisinde Feyzullah Aksu’nun virajda kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, bariyerlere çarptı.

Arkadan gelen Furkan Aykır (25) yönetimindeki 05 ADM 713 plakalı otomobil de kaza yapan hafif ticari araca çarptı. İsmail Solmaz (42) yönetimindeki kargo kamyonu da kazaya karışarak devrildi. Kazada 3 sürücü yaralandı.



İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova ve Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

