Ambulans ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Tokat'ta Turhal istikametinden il merkezi istikametine gitmekte olan C. Ç. yönetimindeki ilçe minibüsü ile E. P. yönetimindeki ambulans çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle ambulans spin atarak durabildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen diğer ambulanslar ile şeker hastası ilçe minibüsü şoförü C.Ç. panik geçirmesi nedeniyle Tokat Üniversite Hastanesine, yolculardan G. H.A ise Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kazada ambulansın içerisinde hasta bulunmadığı öğrenildi.