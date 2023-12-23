Ambulans, kamyona çarptı: 1 ölü, 4 sağlık personeli yaralı

Öte yandan kazanın ardından başka bir ambulansla Salihli’deki özel bir hastaneye sevk edilen 83 yaşındaki Musa Özcan (83), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sağlık personellerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun İzmir istikametinde trafik bir süre kapandı. Kazaya karışan ambulans ve kamyonun yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.