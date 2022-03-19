Ambulans şoförü baba, kazada yaralanan kızı Duru'dan iyi haber bekliyor

Arkadaşlarıyla oyundan dönen ortaokul öğrencisi Duru Ürküt'e, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobil çarptı. Metrelerce savrulup düşen Ürküt, yaralandı. Ürküt, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ürküt, daha sonra ilçedeki bir özel hastaneye sevk edildi. Ancak, durumu ağır olan Ürküt, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ürküt'ün, bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Beyninde ödem olan, ciğerleri su toplayan, kalçasında ise parçalı kırıkların oluştuğu Ürküt'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza anının bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıkarken, polis otomobil sürücüsü Ercan Mama'yı gözaltına aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ BABA, MESLEĞİNİN EN ACI SEVKİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kazayı sağlıkçı bir arkadaşından haber alan 112 Acil Servis'te ambulans şoförü olan Halil Ürküt ve eşi Emine Ürküt, büyük üzüntü yaşadı. Sağlık çalışanı arkadaşının haber vermesiyle kazayı öğrenen baba Halil Ürküt, kızının Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevki sırasında ambulansta bulundu.

Okul çıkışında kızının kendisinden dışarıda oynamak için izin istediğini belirten Halil Ürküt, "Dün kızımın maalesef üzücü bir haberle trafik kazası geçirdiğini öğrendim. Kaza, oyun dönüşünde yolun karşısına geçmek isterken olmuş. Şu an Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor ancak bilinci kapalı. İnşallah, iyi olacak, en kısa sürede ayağa kalkacak" dedi.

Sürücü Ercan Mama'nın yakınları aracılığıyla kendilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve üzgün olduklarını söylediklerini dile getiren Ürküt, "Sürücü ile henüz yüz yüze görüşemedik ama yakınları aracılığıyla üzgün olduklarını belirttiler. Ailesi sürekli telefonla arıyor, sağ olsunlar. İstenilerek yapılan bir şey değil. Sonuçta trafik kazası. Olmasa iyi olurdu ama geldi başımıza" diye konuştu.