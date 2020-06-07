Azerbaycan'da özofagus (yemek borusu) kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, Türkiye'de tedavi olma isteği üzerine ambulans uçakla Bakü’den İstanbul’a getirildi .



Tedavi olmak için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'ne başvuru yapan Vargün'ün talebi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na iletildi.



Vargün, Sağlık Bakanlığı'na ait TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçakla Bakü'den alınarak 19.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi.



Bakanlığa ait ambulansa alınan Vargün, tedavisi için Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.