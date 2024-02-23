Amca katili bazanın içinde yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kişi müşteri kapma tartışması nedeniyle amcasını öldürdü. Kuzenini de yaralayan M.Ş. isimli kişi, polis tarafından evde, bazanın içinde yakalandı. M.Ş., adliyeye sevk edildi.

Amca katili bazanın içinde yakalandı

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’de amcasını öldürüp, kuzenini de yaralayan kişi bazanın içinde yakalandı.

Olay, 16 Şubat günü saat 22.30 sıralarında, Karabağlar ilçesine bağlı Özgür Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; M.Ş., kardeşi D.Ş. ile 4 çocuk babası olan amcası Sertif Şaşı’nın evine gitti.

Pazarda balık satan ve amcası ile müşteri kapma tartışması yaşayan M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, peş peşe ateşledi. Sertif Şaşı ile oğlu Erkan Şaşı, kurşunların hedefi oldu.

Amca katili bazanın içinde yakalandı - 1

Yaralanan baba-oğul ambulansla, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sertif Şaşı hastanede yaşamını yitirdi. Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, kaçan M.Ş. ile kardeşi D.Ş’nin yakalanması için çalışma başlattı.

BAZANIN İÇİNDE YAKALANDI

Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma da 60 kamera kaydı ve yaklaşık 500 saatlik yapılan inceleme sonucunda şüphelinin Torbalı ilçesinde bir köyde saklandığı tespit edildi.

Amca katili bazanın içinde yakalandı - 2

Dün yapılan eş zamanlı operasyonla M.Ş. yakalandı. M.Ş’nin saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandığı öğrenildi. Aynı gün yakalanan D.Ş. ise işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüpheli M.Ş. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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