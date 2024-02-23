Amca katili bazanın içinde yakalandı

İzmir’de amcasını öldürüp, kuzenini de yaralayan kişi bazanın içinde yakalandı.
Olay, 16 Şubat günü saat 22.30 sıralarında, Karabağlar ilçesine bağlı Özgür Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre; M.Ş., kardeşi D.Ş. ile 4 çocuk babası olan amcası Sertif Şaşı’nın evine gitti.
Pazarda balık satan ve amcası ile müşteri kapma tartışması yaşayan M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, peş peşe ateşledi. Sertif Şaşı ile oğlu Erkan Şaşı, kurşunların hedefi oldu.
Yaralanan baba-oğul ambulansla, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sertif Şaşı hastanede yaşamını yitirdi. Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis, kaçan M.Ş. ile kardeşi D.Ş’nin yakalanması için çalışma başlattı.
BAZANIN İÇİNDE YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma da 60 kamera kaydı ve yaklaşık 500 saatlik yapılan inceleme sonucunda şüphelinin Torbalı ilçesinde bir köyde saklandığı tespit edildi.
Dün yapılan eş zamanlı operasyonla M.Ş. yakalandı. M.Ş’nin saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandığı öğrenildi. Aynı gün yakalanan D.Ş. ise işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
Gözaltına alınan şüpheli M.Ş. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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