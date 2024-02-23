Amca katili bazanın içinde yakalandı

Yaralanan baba-oğul ambulansla, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sertif Şaşı hastanede yaşamını yitirdi. Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



Polis, kaçan M.Ş. ile kardeşi D.Ş’nin yakalanması için çalışma başlattı.



BAZANIN İÇİNDE YAKALANDI



Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma da 60 kamera kaydı ve yaklaşık 500 saatlik yapılan inceleme sonucunda şüphelinin Torbalı ilçesinde bir köyde saklandığı tespit edildi.

Dün yapılan eş zamanlı operasyonla M.Ş. yakalandı. M.Ş’nin saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandığı öğrenildi. Aynı gün yakalanan D.Ş. ise işlemleri sonrası serbest bırakıldı.



Gözaltına alınan şüpheli M.Ş. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.