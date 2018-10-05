Tatil için geldiği Antalya'da, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra beyin ölümü gerçekleşen ABD'li turistin bağışlanan organları, hastalara umut olacak.
Kundu oteller bölgesine gelen mühendis Carlos Fernando Lopez, yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarılan Lopez, 112 Acil Servis ekiplerince bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Lopez'in beyin ölümünün gerçekleştiği teşhisi konmasının ardından ailesi, organlarını bağışladı.
Lopez'in iki böbreği ile karaciğerinin aynı hastanede 3 hastaya nakledileceği belirtildi. Mühendisin cenazesinin, uçakla ABD'ye gönderileceği öğrenildi.
Amerikalı turistin organları 3 kişiye umut oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Tatil için geldiği Antalya'da boğulma tehlikesi geçirdikten sonra beyin ölümü gerçekleşen turistin bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu.
Tatil için geldiği Antalya'da, boğulma tehlikesi geçirdikten sonra beyin ölümü gerçekleşen ABD'li turistin bağışlanan organları, hastalara umut olacak.