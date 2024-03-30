Anadolu Otoyolu’nda kaza: 1 yaralı

Otoyolun Çaydurt mevkisinde İstanbul yönüne seyreden Reşit K. idaresindeki 27 AON 281 plakalı TIR’ın lastiği patladı.



Durumu fark eden sürücü, TIR’ı emniyet şeridine çekerek yardım istedi. Bu sırada Gökhan G. yönetimindeki 41 VS 995 plakalı kamyon, park halindeki TIR’a arkadan çarptı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.



Yaralı sürücü, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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