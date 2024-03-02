Anadolu Otoyolu’nda kaza: 3 yaralı

Otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta bulunan 3 kişi sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.



Tanker sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



Öte yandan kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.