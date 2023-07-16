Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, otomobil ile Karayolları işçilerini taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 11'i işçi, 15 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Ankara güzergahında seyreden Talat A. idaresindeki otomobil, Kaynaşlı gişeleri mevkisinde, Cemil K. yönetimindeki Karayolları işçilerini taşıyan kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var - 1

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki 3 kişi ile 10 işçi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var - 2

Otomobildeki yaralılardan birinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güzergahtaki ulaşım ise diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var - 3

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