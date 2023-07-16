Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Ankara güzergahında seyreden Talat A. idaresindeki otomobil, Düzce Kaynaşlı gişeleri mevkisinde, Cemil K. yönetimindeki Karayolları işçilerini taşıyan kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık, jandarma, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki 3 kişi ile 10 işçi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otomobildeki yaralılardan birinin, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Güzergahtaki ulaşım ise diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
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