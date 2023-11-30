Anadolu Otoyolu’nda seyir halindeki araçta yangın

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde bir otomobilde yangın çıktı.
Otoyolun Akyazı kesimi İstanbul yönünde meydana gelen olayda, seyir haindeki otomobilin motor kısmında alevler çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken otomobil alevlere teslim oldu.
Bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın neticesinde otomobil kullanılamaz hale gelirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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