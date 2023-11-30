Anadolu Otoyolu’nda seyir halindeki araçta yangın

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu’nda seyir halindeki araçta yangın

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Anadolu Otoyolu’nun geçişinde bir otomobilde yangın çıktı.

Otoyolun Akyazı kesimi İstanbul yönünde meydana gelen olayda, seyir haindeki otomobilin motor kısmında alevler çıkmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Anadolu Otoyolu’nda seyir halindeki araçta yangın - 1

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken otomobil alevlere teslim oldu.

Bölgeye gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

neticesinde otomobil kullanılamaz hale gelirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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