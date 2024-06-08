Anadolu Otoyolu’nda TIR kazası

Anadolu Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyere çarparak kaza yaptı. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu’nda TIR kazası

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Anadolu Otoyolu’nun geçişinde TIR’ın bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Otoyoldan Ankara yönüne seyreden Azerbaycan uyrukulu C.B. idaresindeki 77 LB 562 yabancı plakalı TIR, Köroğlu Rampası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım, bir süre iki şeritten kontrollü sağlandı.

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