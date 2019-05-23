Anadolu Otoyolu'nun (TEM İstanbul-Ankara Otoyolu) Düzce kesiminde seyir halindeyken alev alan TIR yandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde Mustafa Basmacı idaresindeki bulgur yüklü TIR'ın motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, TIR'ın kupa kısmında etkili oldu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.
Çalışma sırasında yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul yönü, bir süre tek şeritten ulaşıma açıldı.
Yolun dört şeridinin de ulaşıma açılması için TIR'ın olay yerinden kaldırılması beklendi.