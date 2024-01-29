Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu’nun Gebze geçişinde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken, otoyolun Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza

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Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolun Ankara istikameti Gebze Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde H.U. idaresindeki 16 HN 358 plakalı SUV modeli araç, H.B.’nin kullandığı 34 EBN 784 plakalı hafif ticari araç ve F.D. yönetimindeki 34 BKF 108 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza - 1

Sürücülerden F.D. ile aracındaki 2 kişiye sağlık görevlilerince ayakta müdahale edildi.


Kaza nedeniyle 2 şeridin ulaşıma kapatılması sonucu yoğunluk yaşanan Ankara yönünde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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