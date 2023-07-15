Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya Sapanca geçişi Kurtköy Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada Ö.C. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti.

Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde kilometrelerce trafik oluştu. Aracın bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine döndü.