Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki onarım çalışmalarının yarısı tamamlandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki onarım çalışmaları sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli dahil söz konusu kesim, Ankara yönünde, tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül'de trafiğe kapatıldı.



Ankara istikametinde trafik akışı Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendirilirken, İstanbul yönü ise ulaşıma açık bulunuyor.



Bölgede Karayolları ekipleri, derz değişimi, viyadükler arasındaki yıpranmış beton bariyerlerin değiştirilmesi ve çelik ağların yenilenmesi ile İstanbul-Ankara yönünde tünel boyunun 80 metre uzatılması için çalışma yürütüyor.