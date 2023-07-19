Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde brandası yırtılan TIR'dan yola dökülen yüklere ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı, kaza nedeniyle ulaşım aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı

Otoyolun Ankara istikameti Kartepe geçişinde Yusuf Ç. idaresindeki tekstil ürünleri taşıyan TIR'daki yükler brandanın yırtılmasıyla yolun İstanbul ve Ankara istikametine savruldu.

İstanbul istikametinde ilerleyen Cihan B. yönetimindeki otomobil, yüklere ve orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki trafik kazası ulaşımı aksattı - 1

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ve her iki istikamete savrulan yükler nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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