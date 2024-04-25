“Anadolu Panelleri”nin ilk durağı İzmir oldu

“Başarılı finans yönetimi sunduğu avantajlarla kritik önem taşıyor”



Panele ev sahipliği yapan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender YORGANCILAR şöyle konuştu:



Yatırım yapacak sanayicinin arsa ve inşaat maliyetleri ile makine teçhizat ihtiyaçlarını karşılamada yaşadığı güçlükler ortak akılla giderilmeli; devlet desteklerinin arttırılması ve finans kuruluşlarının da uygun kredi olanakları sunması gerekiyor.



Etkinlikte konuşan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı şu görüşleri dile getirdi:



“Başarılı finans yönetimi, işletmelerin sürdürülebilir büyümesi ve Türkiye ekonomisine sağladığı ekonomisine çok çeşitli katkılar ve avantajlar açısından gerçekten kritik bir faktör konumunda. İşletmelerin sürdürülebilir büyümesinin Türkiye ekonomisine sağladığı ilk katkı, istikrarlı bir iş ortamı oluşturarak ekonomik büyümeyi teşvik etmesi. Doğru finans yönetimi her şeyden önce işletmelerin nakit akışını optimize etmelerine ve yatırım yapmalarına olanak tanırken, bir yandan da istihdamın ve vergi gelirlerinde artışı ayrıca ekonomik aktivitelerde de genel bir büyümeyi beraberinde getiriyor.



Finansal Kurumlar Birliği olarak “finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman şirketleri” olmak üzere 5 sektörü temsil ediyoruz. Hem işletmelere hem de bireysel tüketicilere finansal olarak çeşitli çözümler sunuyoruz. Banka dışı finans sektörü olarak, işletme ve tüketicilerimize maliyeti düşük çözümler kadar, finansmana hızlı ve kolay ulaşımı da sağlıyoruz.



2023 yılında şirketlerinin işlem hacmi 1 trilyon 220 milyar liraya ulaşırken; bu sektörlerin geçen yılki aktif toplamı 671 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü ise 111 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Böylelikle Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız 2023’te finansal veriler açısından başarılarla dolu bir dönem geçirdik. Bu başarılı sonuçlar ve verilerin ekonomimiz açısından ortaya koyduğu katkı, bizim için geçmişin bir yansıması olmanın ötesine geçerek, aynı zamanda geleceğe dair de güçlü bir motivasyon kaynağı anlamına geliyor. FKB olarak da çatımız altındaki 123 üye şirketimizle, Cumhuriyet'imizin ikinci yüz yılında da reel sektörümüzün, ihracatçımızın, KOBİ’lerimizin, tüketicilerimizin yanında olmaya ve finansman ihtiyaçlarına çözüm üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz.”