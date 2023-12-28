Anadolu Yakası'na tramvay geliyor

Üsküdar Kadıköy Maltepe Tramvayı geliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Anadolu Yakası'nda üç ilçenin meydanlarını buluşturacak tramvayın fizibilite ve projesini tamamladıklarını duyurdu.



Tramvay, 21.3 km uzunluğunda 33 istasyonuyla Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerini birbirine bağlayacak.



Üsküdar Kadıköy Maltepe Tramvayı geliyor. Anadolu Yakası’nda üç ilçenin meydanlarını buluşturacak tramvayın fizibilite ve projesini tamamladık. pic.twitter.com/m16oFK3iqz — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 27, 2023