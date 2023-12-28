Anadolu Yakası'na tramvay geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Üsküdar-Kadıköy-Maltepe ilçeleri tramvay uygulamasının başlayacağını duyurdu. İmamoğlu, Anadolu Yakası’nda üç ilçenin meydanlarını buluşturacak tramvayın fizibilite ve projesini tamamladıklarını ifade etti.

Anadolu Yakası'na tramvay geliyor

Üsküdar Kadıköy Maltepe Tramvayı geliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Anadolu Yakası'nda üç ilçenin meydanlarını buluşturacak tramvayın fizibilite ve projesini tamamladıklarını duyurdu.

, 21.3 km uzunluğunda 33 istasyonuyla Üsküdar, Kadıköy ve Maltepe ilçelerini birbirine bağlayacak.

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