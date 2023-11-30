Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı yarın Sırbistan’ın Kızılyıldız ekibinin konuğu olacak. Stark Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.



Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında Sırbistan'ın Partizan ekibini mağlup etmişti. Lacivert-beyazlı ekip, 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 11. sırada, ev sahibi ekip 3 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor.



İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan maçlardaki üstünlük oranına bakıldığında Anadolu Efes 14 müsabakada 10’a 4 galibiyetle rakibinin önünde.

AVRUPA KUPALARINDA 812. RANDEVU

Anadolu Efes, yarınki Kızılyıldız müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 812. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 811 karşılaşmada 460 galibiyet ve 351 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 564. maçını yapacak.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 303 galibiyet elde eden takım, 260 kez rakiplerine mağlup oldu.