Irak ordusu Zaho'ya üst kurdu | MSB kaynakları: Operasyonlara komşu alanlarda üsler kuruluyor

Son dakika haberi! Irak, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırında üs kurdu.



Irak basınında yer alan haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın Türkiye sınırı yakınlarındaki Zaho ilçesine bağlı Kişani köyünde iki askeri üs kurduğu bildirildi.



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.





Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Irak sınır birliklerinin Türkiye’nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurduğuna dair sorulara “Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütününün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte; PKK’nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir.” yanıtını verdi.



43 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Aktürk, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda son bir haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne etkisiz hale getirilen terörist sayısının 376'sı Irak'ın kuzeyinde, 469'u ise Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 845'e ulaştığını söyledi.



YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİNİN SINIRDAN YASA DIŞI GEÇMESİ ÖNLENDİ



Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu 364 kişinin yakalandığını, 2 bin 264 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini ifade etti.



Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 133'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 50 bin 860 olmuştur. Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirilmiştir." dedi.