Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun yaşamını yitirdi

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, yaşamını yitirdi. 86 yaşındaki Özbudun’un ölüm haberini eşi Serap Yazıcı Özbudun duyurdu. Serap Özbudun, “Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Dr. Ergun Özbudun’u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim.” ifadelerini kullandı.

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun yaşamını yitirdi

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Özbudun’un haberini eşi Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştı.

“Çok değerli ustam, kıymetli hocam, gönlümün sultanı, can yoldaşım, biricik eşim Prof. Dr. Ergun Özbudun’u 1 Kasım 2023 saat 01.00 itibarıyla kaybettim.” ifadesini kullanan Serap Yazıcı Özbudun, eşinin cenazesinin bugün öğle namazının ardından Kocatepe Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceğini bildirdi.

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