Anayasa Mahkemesi, Can Atalay kararının gerekçesini açıkladı

Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararının gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda, kamu gücünün eylem, işlem ve ihmallerinin Anayasa'ya uygunluğunu kesin ve bağlayıcı olarak karara bağlama yetkisinin Anayasa Mahkemesi'ne ait olduğu vurgulandı.

Herhangi bir mercinin Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararının Anayasa'ya veya kanuna uygunluğunu inceleme ve denetleme yetkisi olmadığı belirtildi.

Anayasa Mahkamesi'nin kararını uygulama görevi olan ilk derece mahkemesinin kararı farklı bir yargı mercine gönderme yetkisi olmadığının da altı çizildi.

İlk derece mahkemesinin yetkisi dahilindeki bir dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle başlayan ve Yargıtay'ın Anayasa hükümlerini gözardı ederek verdiği kararla şekillenen sürecin Anayasa'nın sözüne açıkça aykırılık oluşturduğu ifade edildi.

Gerekçeli kararın yayımlanmasının ardından gözler tekrar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çevrildi. Mahkeme ya kararı uygulacak ya da yeniden Yargıtay'a gönderecek.