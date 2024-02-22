Anayasa Mahkemesi’nden Can Atalay kararı

Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Atalay’ın avukatlarının Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde sayılmasına yönelik başvuru karara bağlandı. AYM her iki başvuruda da “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

Anayasa Mahkemesi’nden Can Atalay kararı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

(AYM), Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP’nin yaptığı başvuru ile Atalay’ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruda, “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti.

Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, “ Genel Kurulu’nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının okunarak Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali” istemiyle CHP’nin yaptığı başvuru ile Atalay’ın avukatlarının yaptığı yeni başvuruyu görüştü.

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme’nin kararını oy çokluğuyla aldığı öğrenildi.

Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacak.

NE OLMUŞTU?

İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulu’nda 30 Ocak’ta düşürülmüştü.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...