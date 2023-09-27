Anayasa Mahkemesi'nin ek MTV kararı ne zaman belli olacak? Ek MTV iptal olacak mı?

Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini esastan görüşecek. Yapılan son açıklama göre ise ek MTV olarak şimdiye kadar 13,2 milyar lira tahsil edildi. İşte, konuya dair son gelişmeler...



AYM NE ZAMAN KARAR VERECEK?



Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu 28 Eylül Perşembe günü karara bağlayacak.



EK MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?



Ek MTV ödemeden, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak.



Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

