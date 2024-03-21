Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu

Son dakika: Anayasa Mahkemesi (AYM) yeni başkanını seçti. Yüksek Mahkeme’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu.
Mevcut başkan Zühtü Arslan’ın görev süresinin 20 Nisan’da dolacak olması nedeniyle Genel Kurul’da bugün başkanlık seçimi yapıldı.
Genel Kurul’da Başkan Zühtü Arslan ile iki başkanvekilinin de arasında bulunduğu 15 üye oy kullandı. Arslan dışında tüm üyelerin doğal aday olduğu seçimde gizli oy kullanıldı.
9 üyenin oyunu alan Kadir Özkaya yeni başkan seçildi.
Diğer başkan adayı Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.
ZÜHTÜ ARSLAN’IN 12 YILLIK GÖREV SÜRESİ DOLUYOR
2012’de AYM üyeliğine seçilen Arslan, 2015’te başkan olmuş, 2019 ve 2023 yıllarında yapılan seçimlerde de en çok oyu alarak bu görevi sürdürmüştü.
Arslan’ın 12 yıllık AYM üyeliği süresi 20 Nisan 2024’te dolacak.
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YENİ BAŞKANI KADİR ÖZKAYA KİMDİR?
1963 yılında Tarsus’ta doğdu. Bandırma Ortaokulunun ardından Tapu Kadastro Meslek Lisesini bitirmiş, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1985 yılında mezun oldu.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu. 4/2/1991 tarihinde başladığı idari yargı hâkimlik stajını tamamladıktan sonra 13/5/1993 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atandı. 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürmüştür. 21/10/2005 tarihinde ise Kasım 2004’te geçici olarak görevlendirildiği Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atandı. Bu görevi yürütmekte iken 2011 yılında, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine; 18/12/2014 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 22/12/2014 tarihinde göreve başladı.
2002 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı’nı Yerel Yönetimlerinin Seçilmiş Organlarının Organlık Niteliklerini Yitirmeleri konulu tezi ile bitirdi. Açıklamalı İçtihatlı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve Belediye Başkanları Meclis Üyeleri ve Muhtarların Soruşturulmaları Yargılanmaları ve Düşürülmeleri isimli ortak çalışma ürünü iki kitabı bulunuyor.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 12/3/2020 ve 5/3/2024 tarihlerinde yapılan toplantıda iki kez Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine seçildi.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
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