Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu

Son dakika: Anayasa Mahkemesi (AYM) yeni başkanını seçti. Yüksek Mahkeme’nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu.



Mevcut başkan Zühtü Arslan’ın görev süresinin 20 Nisan’da dolacak olması nedeniyle Genel Kurul’da bugün başkanlık seçimi yapıldı.



Genel Kurul’da Başkan Zühtü Arslan ile iki başkanvekilinin de arasında bulunduğu 15 üye oy kullandı. Arslan dışında tüm üyelerin doğal aday olduğu seçimde gizli oy kullanıldı.



9 üyenin oyunu alan Kadir Özkaya yeni başkan seçildi.

Diğer başkan adayı Yusuf Şevki Hakyemez ise 6 oy aldı.



ZÜHTÜ ARSLAN’IN 12 YILLIK GÖREV SÜRESİ DOLUYOR



2012’de AYM üyeliğine seçilen Arslan, 2015’te başkan olmuş, 2019 ve 2023 yıllarında yapılan seçimlerde de en çok oyu alarak bu görevi sürdürmüştü.



Arslan’ın 12 yıllık AYM üyeliği süresi 20 Nisan 2024’te dolacak.