Anayasa teklifinde sona doğru | Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanına sunuldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Bekir Bozdağ, başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifle ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakan Bozdağ, Anayasa'nın 24 ve 41. maddelerinde değişiklik planladıklarını söyledi.

Anayasa'nın 24. maddesi din ve vicdan hürriyetini düzenliyor.

Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu duyuran Bozdağ, ''Anayasa çalışmamız nihayete erdi. Sayın cumhurbaşkanımıza arzı yapıldı. Takdir beyefendinin. Konuya ilişkin muhtemelen açıklama parti grup toplantısında olabilir. Ancak bu hafta yok'' dedi.



Anayasa teklifinde düzenlenecek aile yapısına ilişkin de bilgi veren Bozdağ, ''41. maddenin birinci fıkrası değiştiriliyor. 24. maddeye iki fıkra ekleniyor'' dedi.

DİYARBAKIR CEZAEVİ MÜZE OLUYOR

Diyarbakır Cezaevi, geçmişte işkencelerle, hak ihlalleriyle anılıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müze olacak" açıklamasından sonra cezaevi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı müze için bakanlık çalışmalara başladı.



Türkiye'nin darbe, acı ve hak ihlalleri ile anılan üç tane önemli sembolik cezaevi olduğunu ve bunlardan ikisi olan Yassıada ve Ankara Ulucanlar'ı dönüştürdüklerini söyleyen Adalet Bakanı, ''Sonuncusu da Diyarbakır Cezaevi. Böyle bir cezaevini açık tutmak Türkiye için iyi bir şey değildi'' dedi.

Bozdağ, ''Ulucanlar'dan daha kapsamlı olabilir. Orijinal hali muhafaza edilecek ama sonradan inşa edilen binalar var, etrafına sonradan yapılan ekler var. Oralar yeniden ele alınacak. Tabii depreme dayanıklı mı değil mi buna dair bir analiz yapılacak'' açıklamasında bulundu.

FİNLANDİYA HEYETİ ANKARA'DA

Finlandiya Adalet Bakanlığı’ndan bir heyet Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldi. Gündemde Finlandiya’da bulunan terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye iadesi var.



Bozdağ konuya ilişkin, ''Siyasi bir konuşma değil. Teknik düzeyde

istişare yapıyorlar, değerlendiriyorlar. Eğer bir açıklama gerektirecek durum olursa zaten bakanlık sitesinden duyururuz'' diye konuştu.

İki ülkenin de tutumlarının olumlu olduğunu belirten Bozdağ, ''NATO’ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar. Bizim İlk beyanlarımız çok açık. Bize verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Biz de sizin NATO’ya girişle ilgili sürecinizi tamamlayacağız. Süreç başladı ama tamamlanmadı. Tamamlama Meclis onayıyla olacak. Dolayısıyla Meclis onayı olmadıkça sürecin başlaması bittiği anlamına gelmez'' dedi.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

İnfaz düzenlemesiyle ilgili kurulan komisyona dair sorulan soruya da yanıt veren Bakan Bozdağ şu açıklamalarda bulundu:

''Şu anda yaptığımız taslak çalışmalar ayrı, bir de nihayete erenler var. Uzun vadede olanlar için komisyonlar kurduk. Bilim Komisyonu kuruyoruz. Gerekli incelemeler zaman alacak. Bitirdikten sonra biz gündeme alacağız. İçeriğini henüz netleştiremedik. Bunları seçimden sonra tıkır tıkır yapacağız''