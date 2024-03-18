Anıl Aci'nin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anil Aci'nin hayatını kaybettiği kazada sürücü tutuklandı.
Kaza, 11 Mart pazartesi günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kavaklı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil arızalanınca emniyet şeridine çekildi.
Bu sırada aynı yöne ilerleyen, Sait İ.'nin kullandığı kamyon önce otomobile ardından da Anıl Aci'ya çarptı. Kamyon, 100 metre ilerde dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Anıl Aci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü 32 yaşındaki Sait İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"BİRİNE ÇARPTIĞIMI AYNADAN GÖRDÜM"
Sait İ. ifadesinde "Rüzgarın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığımı aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı" dediği öğrenildi.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ASLİ KUSURLU OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Sait İ.'nin otoyolda tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu olduğu belirtildi. Bugün tekrar mahkemeye sevk edilen Sait İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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