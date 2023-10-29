Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler için açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyeti'nin mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Bayramı'nın 100.yılında büyük bir sevgiyle ve minnetle anılıyor. Bu anlamlı günde Anıtkabir'e gitmek vatandaşlar, ziyaret saatlerini araştırıyor. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık kalıyor? İşte Anıtkabir ziyaret saatleri...

Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler için açıklama geldi

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla genelinde çok sayıda özel etkinlik düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen kutlamalarının iki önemli merkezi, başkent Ankara ile İstanbul olacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de devlet erkanıyla saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek. 

Vatandaşların ise gün boyu Anıtkabir ziyareti devam edecek. Peki, 29 Ekim'de Anıtkabir saat kaça kadar açık olacak?

Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler için açıklama geldi - 1

29 EKİM ZİYARETLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Anıtkabir'i 29 Ekim'de ziyaret etmek isteyenler için açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi 29 Ekim 2023 Pazar günü Resmi Tören bitimine müteakip – 22.00’ye kadar halkımızın ziyaretine açık bulundurulacaktır." denildi.

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