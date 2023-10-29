Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyenler için açıklama geldi

Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türkiye genelinde çok sayıda özel etkinlik düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iki önemli merkezi, başkent Ankara ile İstanbul olacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de devlet erkanıyla saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Vatandaşların ise gün boyu Anıtkabir ziyareti devam edecek. Peki, 29 Ekim'de Anıtkabir saat kaça kadar açık olacak?