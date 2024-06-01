Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 4 Haziran 2024 Salı Ankara hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.