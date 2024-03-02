Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2024

Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Ankara hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°. 4 Mart 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 5 Mart 2024 Salı Ankara hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°. 6 Mart 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 14°.