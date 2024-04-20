Ankara Hava Durumu | Ankara İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Ankara için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Ankara hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. Yarın için Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Ankara hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 23 Nisan 2024 Salı Ankara hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Ankara hava durumu Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
22/
11
Yarın
20/
9
Pazartesi
21/
9
Salı
28/
11
Çarşamba
31/
16
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