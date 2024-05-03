Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan makam aracı haberine yalanlama

Diyanet İşleri Bakanlığı, bir gazetede yer alan “Diyanet Başkanı Erbaş’ın bir makam aracı da Suudi Arabistan’da çıktı” başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.



Haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Suudi Arabistan’da haberde bahsi geçen marka ve modelde bir makam aracı olmadığı vurgulandı.



Açıklamada, "Herhangi bir makam aracı da yoktur. Söz konusu gazete hakkında yalan ve iftira içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulmuştur.” ifadelerine yer verildi.