Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan makam aracı haberine yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Diyanet Başkanı Erbaş’ın bir makam aracı da Suudi Arabistan’da çıktı” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek “Gazete hakkında hukuki yollara başvurulmuştur.” açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan makam aracı haberine yalanlama

İşleri Bakanlığı, bir gazetede yer alan “Diyanet Başkanı Erbaş’ın bir makam aracı da Suudi Arabistan’da çıktı” başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

Haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Suudi Arabistan’da haberde bahsi geçen marka ve modelde bir makam aracı olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Herhangi bir makam aracı da yoktur. Söz konusu gazete hakkında yalan ve iftira içerikli haberle ilgili hukuki yollara başvurulmuştur.” ifadelerine yer verildi.

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