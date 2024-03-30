Ankara trafiğine seçim düzenlemesi (Ankara'da seçim nedeniyle kapalı yollar)

Türkiye yarın sandık başına gidecek. Seçim nedeniyle başkent Ankara’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.
Başkentte yarın trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
Ihlamur Caddesi’nin Atatürk Bulvarı ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü
Elgün Sokak’ın Necatibey Caddesi ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü
Ihlamur Sokak’ın tamamı
Kızılırmak Caddesi’nin Esat Caddesi ile Olgunlar Caddesi arasında kalan bölümü
9. Cadde’nin Bişkek Caddesi ile Şehit Meryem Yılmaztürk Caddesi arasında kalan bölümü
15. Cadde’nin 9. Cadde ile 12. Sokak arasında kalan bölümü
11. Sokak’ın Şehit Meryem Yılmaztürk Caddesi ile 15. Cadde arasında kalan bölümü
1056. Sokak’ın tamamı
Tavuskuşu Sokak’ın Dikmen Caddesi ile Şehit Alaattin Saraçyakupoğlu Sokak arasında kalan bölümü
Karşıyaka Sokak’ın Tavuskuşu Sokak ile Veznedar Sokak arasında kalan bölümü
2630. Sokak’ın tamamı
2628 Sokak’ın tamamı
2638 Sokak’ın 2639 Cadde ile 2628 Sokak arasında kalan bölümü
1730. Sokak’ın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümü
Necdet Evliyagil Sokak’ın 1728. Sokak ile 1730. Sokak arasında kalan bölümü
1728. Sokak’ın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümü
309. Cadde’nin 272. Cadde ile 310. Sokak arasında kalan bölümü
272. Cadde’nin 309. Cadde ile 310. Sokak arasında kalan bölümü
310. Sokak’ın 309. Cadde ile 272. Cadde arasında kalan bölümü
Ve buralara bağlanan caddelerin/sokakların tamamı
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Ankara
- Trafik
- 2024 Yerel Seçimler
- 2024 Seçim