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Ankara trafiğine seçim düzenlemesi (Ankara'da seçim nedeniyle kapalı yollar)

Türkiye yarın yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidecek. Seçim nedeniyle başkent Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara trafiğine seçim düzenlemesi (Ankara'da seçim nedeniyle kapalı yollar)

yarın sandık başına gidecek. Seçim nedeniyle başkent ’da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Başkentte yarın trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Ihlamur Caddesi’nin Atatürk Bulvarı ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü

Elgün Sokak’ın Necatibey Caddesi ile İzmir 1 Caddesi arasında kalan bölümü

Ihlamur Sokak’ın tamamı

Kızılırmak Caddesi’nin Esat Caddesi ile Olgunlar Caddesi arasında kalan bölümü

9. Cadde’nin Bişkek Caddesi ile Şehit Meryem Yılmaztürk Caddesi arasında kalan bölümü

15. Cadde’nin 9. Cadde ile 12. Sokak arasında kalan bölümü

Ankara trafiğine seçim düzenlemesi (Ankara'da seçim nedeniyle kapalı yollar) - 1

11. Sokak’ın Şehit Meryem Yılmaztürk Caddesi ile 15. Cadde arasında kalan bölümü

1056. Sokak’ın tamamı

Tavuskuşu Sokak’ın Dikmen Caddesi ile Şehit Alaattin Saraçyakupoğlu Sokak arasında kalan bölümü

Karşıyaka Sokak’ın Tavuskuşu Sokak ile Veznedar Sokak arasında kalan bölümü

2630. Sokak’ın tamamı

2628 Sokak’ın tamamı

2638 Sokak’ın 2639 Cadde ile 2628 Sokak arasında kalan bölümü

1730. Sokak’ın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümü

Necdet Evliyagil Sokak’ın 1728. Sokak ile 1730. Sokak arasında kalan bölümü

1728. Sokak’ın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümü

309. Cadde’nin 272. Cadde ile 310. Sokak arasında kalan bölümü

272. Cadde’nin 309. Cadde ile 310. Sokak arasında kalan bölümü

310. Sokak’ın 309. Cadde ile 272. Cadde arasında kalan bölümü

Ve buralara bağlanan caddelerin/sokakların tamamı

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