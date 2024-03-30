Ankara trafiğine seçim düzenlemesi (Ankara'da seçim nedeniyle kapalı yollar)

11. Sokak’ın Şehit Meryem Yılmaztürk Caddesi ile 15. Cadde arasında kalan bölümü



1056. Sokak’ın tamamı



Tavuskuşu Sokak’ın Dikmen Caddesi ile Şehit Alaattin Saraçyakupoğlu Sokak arasında kalan bölümü



Karşıyaka Sokak’ın Tavuskuşu Sokak ile Veznedar Sokak arasında kalan bölümü



2630. Sokak’ın tamamı



2628 Sokak’ın tamamı



2638 Sokak’ın 2639 Cadde ile 2628 Sokak arasında kalan bölümü



1730. Sokak’ın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümü



Necdet Evliyagil Sokak’ın 1728. Sokak ile 1730. Sokak arasında kalan bölümü



1728. Sokak’ın Batı Bulvarı ile Necdet Evliyagil Sokak arasında kalan bölümü



309. Cadde’nin 272. Cadde ile 310. Sokak arasında kalan bölümü



272. Cadde’nin 309. Cadde ile 310. Sokak arasında kalan bölümü



310. Sokak’ın 309. Cadde ile 272. Cadde arasında kalan bölümü



Ve buralara bağlanan caddelerin/sokakların tamamı

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