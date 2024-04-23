Ankara ve İzmir için fırtına uyarısı

İki il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı geldi.

İZMİR

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi İzmir genelinde kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Açıklamada "İl genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmekte olan rüzgarın bugün akşam saatlerinden, yarın akşam saatlerine kadar il genelinde güney ve güneybatıdan yer yer fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

ANKARA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.



Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.