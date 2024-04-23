Ankara ve İzmir için fırtına uyarısı

İzmir genelinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısı yapıldı. Ankara'da da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ankara ve İzmir için fırtına uyarısı

İki il için kuvvetli rüzgar ve uyarısı geldi.

İZMİR

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi genelinde kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Açıklamada "İl genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) esmekte olan rüzgarın bugün akşam saatlerinden, yarın akşam saatlerine kadar il genelinde güney ve güneybatıdan yer yer fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

ANKARA

Valiliği'nden yapılan açıklamada da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, il genelinde görülecek kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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