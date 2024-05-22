Ekmek bıçağıyla geldiği bakkaldaki 4 kişiye saldırdı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibi, madde bağımlısı bir kişi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Saldırıda 4 kişi de yaralandı.

Ekmek bıçağıyla geldiği bakkaldaki 4 kişiye saldırdı

20 Mayıs akşamı Nusaybin ilçesine bağlı 8 Mart Mahallesi’nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen kişi, Midyat Yolu Caddesi’ndeki bir bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibine ekmek bıçağıyla saldırdı.

Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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