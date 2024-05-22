İsrail'in Cenin'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 8'e yükseldiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Cenin'deki saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 8'e yükseldi

Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılayın ambulans ekiplerinin Cenin Mülteci Kampı'nın El-Hedef bölgesinde 'in saldırısında ölen bir kişiye ulaşmayı başardığı belirtildi.

İsrail güçlerinin, ölen Filistinlinin cenazesini hastaneye götürürken ambulansı alıkoyduğu belirtilen açıklamada, konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in Cenin'e yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 8'e yükseldiğini doğruladı.

Söz konusu saldırılarda 21 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 514'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskın sırasında İsrail askerlerinin 7 Filistinliyi "şehit ettiğini" ve ikisi ağır 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, baskında ölen Filistinliler arasında işine gitmeye çalışan bir doktor, öğretmen ve öğrencinin olduğunu ifade etmişti.

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