Ankara’da 35 ton kaçak deterjan ele geçirildi

Yapılan aramalarda kaçak yollarla yurt dışından getirilen 250 bin muhtelif eşya, 35 ton deterjan, 15 bin kozmetik eşya, 3 bin elektronik eşya ve 240 kilogram duvar boyası, ele geçirildi.





Gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.