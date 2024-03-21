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Ankara’da 35 ton kaçak deterjan ele geçirildi

Ankara’da polis yurda kaçak yollarla getirilen ve insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 35 ton kaçak deterjan ele geçirildi.

Ankara’da 35 ton kaçak deterjan ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde muhafaza edilen ürünlerin tespitine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında Etimesgut ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Ankara’da 35 ton kaçak deterjan ele geçirildi - 1

Yapılan aramalarda kaçak yollarla yurt dışından getirilen 250 bin muhtelif eşya, 35 ton deterjan, 15 bin kozmetik eşya, 3 bin elektronik eşya ve 240 kilogram duvar boyası, ele geçirildi.


Gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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