Ankara’da 6 aracın karıştığı kaza: 6 yaralı

Ankara’da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kaza sabah saat 09.00 saatlerinde TEM Otoyolu Gümele mevkisinde yaşandı.
Ankara yönüne giden otomobil, öndeki otomobile arkadan çarptı.
Arkadan gelen 2'si TIR 4 araç da kazaya karıştı.
Kazada 6 kişi yaralandı.
Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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