Ankara’da 6 aracın karıştığı kaza: 6 yaralı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Ankara’da 6 aracın karıştığı kaza: 6 yaralı

’da 6 aracın karıştığı zincirleme meydana geldi.

Kaza sabah saat 09.00 saatlerinde TEM Otoyolu Gümele mevkisinde yaşandı.

Ankara yönüne giden otomobil, öndeki otomobile arkadan çarptı.

Arkadan gelen 2'si TIR 4 araç da kazaya karıştı.

Kazada 6 kişi yaralandı.

Ankara’da 6 aracın karıştığı kaza: 6 yaralı - 1

Yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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