Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz toplu ulaşım kalktı mı?

Ankara'daki halk otobüslerinde tüm ücretsiz biniş kartları bir çözüm bulunana kadar geçerli olacak. Ankara'daki halk otobüslerinde, ücretsiz biniş kartlarına ilişkin tartışmalara bir çözüm bulunana kadar tüm ücretsiz biniş kartlarının geçerli olacağı bildirildi. İşte, bu kapsamda en son bilgiler...



ÇÖZÜM BULANA DEK KARAR ALINDI



Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, TÖHOB ile EGO arasında yaşanan şehit ve gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararına ilişkin gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP Ankara İl Kongresi'nde, "Gerekirse araçları biz Belediye olarak satın alırız." dediğini ifade eden Kara, esnafla belediyenin anlaşması durumunda araçlarını devretmeyi düşünebileceklerini söyledi.



Kara, bugün gelinen sürece ilişkin de şunları ifade etti:



"Baktık ki araçlarımız EGO Genel Müdürlüğü Parkı'na gitmeye başladı. Vatandaşlarımızla personellerimiz arasında tartışmalar büyüdü. Dedik ki bir çözüm alınana kadar çalışmaya devam edelim, Ankaralı vatandaşlarımız mağdur olmasın, büyüklerimiz, ücretsizler, vatandaşlarımız, 65 yaşlarımız da mağdur olmasın dedik. Bugün tüm ücretsizler eski düzendeki gibi geçerlidir."



Kara, araçların belediyeye satılmasının haricindeki diğer çözüm alternatiflerini görüşmek üzere de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile Belediye Meclisi'ndeki 4 Grup Başkanvekilinin bir araya gelmesini istediklerini dile getirdi.



"1 Ekim'e kadar bu konunun çözüleceğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı da mağdur edemeyiz." diyen Kara, 1 Ekim'den sonra kontak kapatmayacaklarını ifade etti.



Kara, "Araçları Ankara Büyükşehir Belediyesine devredersek, Belediye Başkanımızdan çalışan personellerimiz ile mal sahiplerine öncelik iş hakkı sunulmasını rica edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 4 siyasi partimizin il başkanlarını bu hafta gezeceğiz, Ankara halkına müjdeli bir haber vereceğiz." diye konuştu.



MANSUR YAVAŞ NE DEMİŞTİ?



Özel halk otobüsü sahipleri, artan maliyetler sebebiyle bugün itibarılma ücretsiz yolcu taşımayacaklarını açıklamıştı. Bu karara Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tepki geldi. Mansur Yavaş, ücretsiz yolcu gruplarını taşımayan otobüslere yönelik yasal işlem yapılacağını ve gelir desteği verilmeyeceğini belirtti.



Ankara'da ücretsiz ulaşım tartışması devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini duyurdu.



Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının ihbar edilmesi gerektiğini söyledi. Yavaş, artan maliyetler nedeniyle EGO'nun da zararda olduğunu, özel halk otobüslerine de düzenli destek sağlandığını belirtti.



Desteğin artırılmasına ilişkin verilen son önergeyi "EGO'nun iflasına yönelik" olarak değerlendirdi ve bu nedenle veto ettiğini belirtti.



BAKAN'DAN UYGULAMA DEVAM EDECEK AÇIKLAMASI



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz ay konuya dair olarak; "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.



Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınmasının kanunla düzenlendiğini belirtmişti.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 50 artırıldığını anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:



"Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için desteğimiz 4 bin 500 liraya yükseldi. Diğer büyükşehirlerde, şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için desteğimiz 2 bin 700 liraya yükseltilmiş oldu."