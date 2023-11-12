Ankara’da 70 metrelik yük asansörü devrildi.
Olay, Etimesgut ilçesindeki Eryaman Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 25 katlı bir binanın 19’uncu katına eşya taşıyan bir nakliye şirketine ait 70 metrelik yük asansörü, mekanik arıza nedeniyle devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, olay esnasında araç ve yaya geçişi olmaması sebebiyle kazada herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Devrilme esnasında çevredeki şantiye alanında çalışma yaptıklarını söyleyen görgü tanığı Cemal Öcal, “Konteyner içerisindeydik ve bir anda büyük bir gürültü geldi. Gürültünün geldiği sırada kafamızı çevirdik ve pencereden baktığımda asansörün üst kısmı yere doğru devriliyordu. Biz çıktığımızda kamyonu devrilmiş vaziyette gördük. Çok şükür araç ve yaya geçmiyordu. Biz de akabinde hemen yola çıktık ve gelen arabaları durdurduk. Bu şekilde en azından bir kazayı önlemeye çalıştık.” diye konuştu.
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