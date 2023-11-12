Ankara’da 70 metrelik yük asansörü devrildi

Devrilme esnasında çevredeki şantiye alanında çalışma yaptıklarını söyleyen görgü tanığı Cemal Öcal, “Konteyner içerisindeydik ve bir anda büyük bir gürültü geldi. Gürültünün geldiği sırada kafamızı çevirdik ve pencereden baktığımda asansörün üst kısmı yere doğru devriliyordu. Biz çıktığımızda kamyonu devrilmiş vaziyette gördük. Çok şükür araç ve yaya geçmiyordu. Biz de akabinde hemen yola çıktık ve gelen arabaları durdurduk. Bu şekilde en azından bir kazayı önlemeye çalıştık.” diye konuştu.