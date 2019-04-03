Edinilen bilgilere göre, AK Parti Altındağ, Evren, Çamlıdere, Kızılcahamam, Keçiören, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar, Polatlı, Bala ve Çubuk'ta geçersiz oyların sayılması için ilçe seçim kurullarına başvuruda bulundu.



Bala ve Çubuk'a yönelik başvurular henüz karara bağlanmazken, diğer 9 ilçede geçersiz oyların sayımı tamamlandı.



AK Parti'nin bu ilçelerin yanı sıra Ayaş, Akyurt, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Mamak, Nallıhan, Kalecik, Kahramankazan ve Yenimahalle de geçesiz oyların sayımı için başvuruda bulunduğu, ancak başvuruların ilçe seçim kurulları tarafından reddedildiği öğrenildi.



