Ankara'da akraba kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir kafede aralarında husumet bulunan akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Yaşamını yitiren bir kişinin ise olayla ilgisi olmadığı, kafede oturan bir müşteri olduğu belirtildi.

Ankara'da akraba kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

'nın Mamak ilçesindeki bir kafede, saat 20.00 sıralarında husumetli olduğu öğrenilen akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemelere göre, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Ankara'da akraba kavgası: 3 ölü, 1 yaralı - 1

Öte yandan, yaşamını yitiren 1 kişinin olayla bir ilgisi olmadığı, kafede oturan bir müşteri olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

Ankara'da akraba kavgası: 3 ölü, 1 yaralı - 2

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