Ankara'da akraba kavgası: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir kafede, saat 20.00 sıralarında husumetli olduğu öğrenilen akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemelere göre, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı belirlendi.



Öte yandan, yaşamını yitiren 1 kişinin olayla bir ilgisi olmadığı, kafede oturan bir müşteri olduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.