Ankara’da bir evde erkek cesedi bulundu: 15 gün önce öldüğü düşünülüyor

Ankara’da bir evden gelen kokular üzerine içeri giren polis, bir erkeğe ait ceset buldu. Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen erkeğe ait ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ankara’da bir evde erkek cesedi bulundu: 15 gün önce öldüğü düşünülüyor

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’da bir evde erkek cesedi bulundu.

Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi’ndeki Tayyare Sokak'ta bulunan metruk bir evden ağır kokular duyan çevre esnafı, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ve içeriden ses alamayan ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde 45 yaşındaki bir erkeğin cesedi ile karşılaştı.

Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek kişinin çürümüş cesedi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kesin sebebinin otopsi sonrası belli olacağı öğrenilen adamın ilk belirlemelere göre uyuşturucu madde kullandığı için yaşamını yitiridği öğrenildi.

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