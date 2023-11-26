Ankara’da borç tartışması cinayetle bitti.
Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı'ndaki büfenin önünde meydana geldi.
H.Ç. ile Yasin Kılıç arasında çıkan borç tartışması, kavgaya dönüştü. H.Ç., üzerindeki bıçakla Kılıç’ı göğsünden bıçaklayıp, kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
H.Ç. ise polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kılıç’ın cenazesi, bugün Polatlı’da toprağa verilecek.
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