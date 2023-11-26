Ankara’da borç tartışması cinayetle bitti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



H.Ç. ise polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kılıç’ın cenazesi, bugün Polatlı’da toprağa verilecek.