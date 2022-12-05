Ankara'da cin çıkarma bahanesiyle cinsel istismar

Ankara'da 'cin çıkarma' bahanesiyle genç kıza cinsel istismarda bulunan kişi tutuklandı.

Mamak ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki epilepsi hastası M.Y. psikolojik sorunları nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri servisinde tedavi görmeye başladı.



Bu sırada M.Y.'nin babası N.Y., tedaviden bir sonuç alamadıklarını düşünerek bir akrabaları aracılığıyla sözde hoca Murat Y. ile tanıştı.



İddiaya göre Murat Y, aileye kızlarına cinlerin musallat olduğunu 30 yıldır bu işi yaptığını ve kızlarını tedavi edebileceğini söyledi.

20 BİN LİRA ALDI



Sabah'ın haberine göre, eve gelip giden Murat Y., farklı zamanlarda aileden toplam 20 bin lira aldı. Ancak bir süre sonra genç kız, ailesine Murat Y'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Olay yargıya taşındı; şikayetçi olan M.Y, ifadesinde sözde hocanın birçok kez kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve ailesini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.



Bunun üzerine Murat Y, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İfadesinde M.Y'ye sadece dokunarak dua ettiğini iddia eden sözde hoca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



TOPLAM 31 YIL HAPİS İSTEMİ



Savcılık, zanlı hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 21 yıldan az olmamak şartıyla; baba N.Y.'ye karşı ise "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.



Hazırlanan iddianame 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.