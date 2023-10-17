Ankara'da dikkat çeken buluşma: Meral Akşener, Cemil Çiçek, Abdulkadir Aksu ve Sinan Aygün bir araya geldi

Ankara'da dikkat çeken bir buluşma vardı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski bakan Abdulkadir Aksu ve eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ile bir araya geldi. Akşener toplantıya ilişkin "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin bir gündemimiz yoktu." açıklamasında bulundu.

Ankara'da dikkat çeken buluşma: Meral Akşener, Cemil Çiçek, Abdulkadir Aksu ve Sinan Aygün bir araya geldi

Sinan Aygün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural da katıldı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada toplantının gizli bir gündeminin olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın 'in, dün Ankara'da katıldığı bir sohbet toplantısı, bazı yayın organlarında spekülatif bir şekilde gündeme getirilmiştir. Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığı döneminde, Sayın Cemil Çiçek ve Sayın Abdülkadir Aksu, telefonla arayarak, 'geçmiş olsun' dileklerini iletmiş, o görüşmede bir araya gelme temennisi de dile getirilmiştir. Sayın Cemil Çiçek, Sayın Abdülkadir Aksu, Sayın Oktay Vural'ın katılımıyla, Sayın Sinan Aygün'ün ev sahipliğinde davet üzerine gerçekleşen sohbette, iddia edildiği gibi ABB Başkanlığı'na adaylık konusu asla gündeme gelmemiştir. Söz konusu buluşma gizli bir buluşma olmadığı gibi gizli bir gündemi de yoktur." denildi.

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