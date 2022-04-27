Ankara'da film gibi tutuklu takası

Ankara, filmlere konu olabilecek bir tutuklu takasına sahne oldu. Rusya'da tutuklu olan eski Amerikan piyadesi ile ABD'de tutuklu Rus pilot Ankara'da takas edildi.

Haberler - NTV Haber 27.04.2022 - 17:46

Ankara'da film gibi tutuklu takası

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'da tutuklu eski ABD piyadesi ile Rus pilot 'da takas edildi.

Takas işlemi için Rus ve Amerikan istihbaratına ait uçaklar büyük bir gizlilik içinde Ankara'ya indi.

Uçaklarda, 2010 yılından bu yana ABD'de cezaevinde yatan Rus pilot Konstantin Yaroşenko ile 2019'dan bu yana Rusya'da tutuklu bulunan eski Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed vardı.

Her iki ismin takası havaalanının gözlerden uzak bir bölümünde gerçekleştirildi.

Konstantin Yaroşenko 2011 yılında Liberya'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla 20 yıl hapse mahkum edilmişti.

Trevor Reed ise 2019 yılında Moskova'da polise saldırdığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezası almıştı.

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