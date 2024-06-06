Ankara’da güvenlikle tartışan bir kişi belediye binasına ateş açtı

Ankara’da güvenlik görevlisiyle tartışan bir kişi, Mamak Belediyesi binasına pompalı tüfekle ateş açtı. Polis, olayla ilgili olarak Halil Turgay Ç. isimli kişiyi gözaltına aldı.

Ankara’da güvenlikle tartışan bir kişi belediye binasına ateş açtı

’da güvenlik görevlisiyle tartışan bir kişi, Mamak Belediyesi binasına ateş açtı.

Olay, gece saatlerinde Hüseyingazi Mahallesi Mamak Caddesi’nde meydana geldi.

Mamak Belediyesi binası önünde yüksek sesle konuşarak çevreye rahatsızlık veren ve alkollü olduğu öne sürülen Halil Turgay Ç, binanın güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı.

Güvenlik görevlisi ile tartıştıktan sonra ayrılan Halil Turgay Ç, bir süre sonra tekrar dönerek binaya pompalı tüfekle ateş etti.

Halil Turgay Ç. olayın ardından kaçtı.

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, Halil Turgay Ç’yi suç aleti ile parkta yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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