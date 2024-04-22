Ankara’da iki ayrı FETÖ soruşturması: 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma başlatıldı.



Bu kapsamda; etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile bugüne kadar soruşturma kapsamında alınan ifadeler üzerine örgütün güncel yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen 16 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.



Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlattı.